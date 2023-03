Incidente a Jesi, muore 45enne in sella a una bici a pedalata assistita: il mezzo ritrovato nel canale di scolo in via San Marcello, lui a distanza di metri. Indagini in corso. Le foto

JESI - Tragico incidente in serata a Jesi, morto un uomo di 45 anni che stava percorrendo via San Marcello con una bici a pedalata assistita. Il mezzo, per cause da chiarire, è finito in un canale di scolo e lui, M.B., è stato trovato senza vita ad alcuni metri di distanza.

Indaga la polizia municipale di Jesi

Indaga la polizia municipale, diverse le ipotesi al vaglio: l'uomo potrebbe essersi sentito male per poi rovinare a terra con la bici (con ruote molto larghe) nel canale di scolo finendo, per la violenza dell'impatto, ad alcuni metri di distanza. Oppure potrebbe essere stato urtato o tamponato da un secondo mezzo che transitava sulla stessa strada (peraltro abbastanza stretta e dove non c'è una pista ciclabile).