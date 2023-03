​A14 ancora macchiata di sangue: maxi-scontro tra sei veicoli. Morta una donna anconetana

ANCONA- L'A14 ancora macchiata di sangue, questa volta nel tratto romagnolo in prossimità di Riccione. Oggi (16 marzo), a seguito di un maxi-scontro in tarda mattinata che ha visto coinvolti sei veicoli, è morta una donna anconetana di 83anni. Inutile la corsa in eliambulanza al Bufalini di Cesena. Gli altri sei feriti non sarebbero in pericolo di vita.

LEGGI ANCHE: Civitanova, schianto all’incrocio: due feriti nell’impatto. Traffico paralizzato per oltre un’ora

La dinamica

Per cause ancora in corso di accertamento, i veicoli coinvolti sono venuti a contatto tra loro innescando una carambola con le lamiere che hanno invaso tutte e tre le corsie di marcia. Il traffico si è paralizzato quasi subito rendendo necessario l'arrivo delle ambulanze della Polizia Stradale.