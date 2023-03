Incidente in A14, auto ribaltata all'altezza di Senigallia: due feriti, tratto riaperto dopo un'ora

SENIGALLIA- Ennesimo incidente in A14: il traffico è attualmente bloccato sulla carreggiata nord tra Senigallia e Marotta-Mondolfo per uno schianto avvenuto poco dopo le 16.

Traffico in tilt

Nell schianto un'auto ribaltata. Sul posto, sono intervenuti il 118 e i vigili del fuoco, oltre alla polizia stradale e al personale dell'autostrada. L'incidente è avvenuto all'altezza del km 193, sulla carreggiata in direzione Bologna. Due i feriti portati a Torrette in codice rosso ma non in pericolo di vita. Il traffico, in tilt, con un chilometro di coda, è stato ben gestito e la situazione è poi tornata alla normalità nel giro di un'ora. Resta evidente, però, la pericolosità dell'A14 in buona parte del tratto marchigiano.