Carambola choc in bici a Belvedere, ciclista cade di faccia: portato a Torrette in codice rosso

BELVEDERE OSTRENSE – Carambola choc, un giovane ciclista è finito all'ospedale, trasportato dall'eliambulanza. L'incidente è avvenuto attorno alle 18 a Belvedere Ostrense, in via Pozzo Lungo. Qui un gruppo di ciclisti era impegnato in un allenamento quando, all'improvviso, si è verificato l'incidente. Il ragazzo ha 17 anni.

Il trauma

La dinamica non è ancora chiara, ma pare che alcune biciclette si siano toccate finendo a terra e nell’impatto uno dei ciclisti è rimasto ferito in maniera più grave. Il caschetto protettivo ha scongiurato il peggio, ma il giovane, nella caduta, ha riportato un brutto trauma facciale. Vista la situazione, da Ancona si è alzata in volo l'eliambulanza del 118 che ha raggiunto Belvedere Ostrense e ha caricato il paziente e l'ha trasportato in volo all'ospedale di Torrette, in codice rosso. Il giovane ciclista per fortuna non è in pericolo di vita.