Perde il controllo dell'auto, effetto domino su Corso Carlo Alberto: due ragazzi in ospedale

ANCONA - Trambusto e paura lungo Corso Carlo Alberto dove intorno alle 19,30 il conducente di una Mercedes ha perso il controllo della propria auto che si è schiantata contro una Opel per poi finire contro i parapetti mentre la Opel è rimbalzata su una Mini: nell'incidente che ha mandato in tilt il traffico sono rimasti feriti due ragazzi di 26 e 22 anni portati grazie all'immediato intervento della Croce Gialla al pronto soccorso dell'ospedale di Torrette in codice giallo. Sul posto anche la Polizia municipale.