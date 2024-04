FALCONARA - I vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 18 circa per un incidente stradale, che ha coinvolto due autovetture in via Flaminia a Falconara. Una di questa, dopo l'impatto, si è ribaltata su un lato.

Due feriti

La squadra dei Vigili del Fuoco ha messo in sicurezza le due autovetture alimentate a GPL e tutta la zona circostante. Due le persone ferite affidate alle cure del personale del 118. Sul posto la forze dell’ordine per i rilievi.