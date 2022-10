Ancona, tamponamento sulla strada del Cargopier: interviene la Croce Gialla

ANCONA- Un altro incidente, questa mattina (17 ottobre) dalle parti del Cargopier sulla strada che, da Ancona, conduce ad Osimo Stazione. Fortunatamente si è trattato solo di un tamponamento che non ha prodotto gravi conseguenze. Sul posto è intervenuta la Croce Gialla di Camerano.

Una zona "attenzionata"

Non è la prima volta che nella medesima zona, in particolare nelle adiacenze del Cargopier, succedano incidenti più o meno gravi. Lo scorso 5 ottobre, in tarda serata, perse la vita la giovanissima 22enne Aurora Caruso e già in quell'occasione era stato rimarcato come la pericolosità su quel tratto fosse un qualcosa di non più trascurabile.