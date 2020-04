TRECASTELLI - Emergenza incendio nel giorno di Pasqua. Oggi pomeriggio verso le 14 due squadre dei vigili del fuoco sonointervenute nel comune di Trecastelli, in via dell'industria, per l'incendio di un magazzino di una ditta. Le squadre sul posto hanno spento le fiamme e messo in sicurezza la zona dell'intervento. Non è rimasta coinvolta nessuna persona. © RIPRODUZIONE RISERVATA