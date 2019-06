I vigili del fuoco lo trovano sotto un'auto: uomo portato in eliambulanza a Torrette

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Questa mattina i vigili del fuoco sono intervenuti a Sirolo in via la Forma per un incidente. Per cause in fase di accertamento, un anziano è stato trovato sotto una vettura in un cortile privato. I vigili del fuoco hanno collaborato con il personale del 118 per sollevare ed estrarre l’infortunato, successivamente è stato trasportato in elIiambulanza al pronto soccorso di Torrette.