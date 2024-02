Senigallia, furto nel pianerottolo di casa: un residente e telecamere di sicurezza aiutano la polizia a incastrare un 31enne al centro commerciale

SENIGALLIA - Nella mattinata di mercoledì scorso, si presentava all’Ufficio denunce un cittadino residente nel quartiere Cesanella denunciando l’intrusione, all’interno del cortile di pertinenza dell’abitazione, di un individuo che, dopo aver rovistato tra gli oggetti riposti sul pianerottolo ne asportava alcuni per un valore di circa 350 euro, dopodiché si allontanava in sella ad una bicicletta. Il tutto veniva immortalato dall’ottimo impianto di videosorveglianza installato sul perimetro dell’edificio. Il personale dell’Ufficio Volanti e Denunce, una volta acquisite le immagini, ne estrapolava alcuni fotogrammi.

Frequentava il centro commerciale



Le successive indagini e le testimonianze dei residenti confermavano la frequentazione del soggetto nello stesso quartiere, accertando che la persona era solita frequentare un esercizio commerciale della Cesanella. Il tutto suffragato dalle immagini dell’impianto di videosorveglianza installato all’interno dell’esercizio commerciale che lo ritraevano, nei giorni precedenti, al suo interno nella fascia orario 18/19. I fotogrammi estrapolati dalle immagini acquisite permettevano di risalire all’identità della persona.

Fermato e controllato

Acquisiti tutti gli elementi utili all’individuazione del soggetto e della sua dimora attuale, il dirigente del Commissariato, vice questore dottoressa Mabj Bosco, predisponeva e coordinava un servizio di osservazione presso l’esercizio commerciale solitamente frequentato dalla persona sospettata del furto.



Il personale del Settore Anticrimine, unitamente a personale dell’Ufficio Controllo del Territorio appostato in loco, verso le ore 18 notavano giungere il sospettato il quale, una volta entrato nell’esercizio commerciale, veniva fermato e controllato. Dato il riscontro oggettivo tra le immagini estrapolate e la persona gli agenti si portavano nella dimora dell’individuo situata nelle vicinanze. L’attività di polizia giudiziaria dava conferma alle indagini in quanto venivano rinvenuti tutti gli oggetti rubati nella notte, nonché l’abbigliamento indossato dallo stesso al compimento del fatto criminoso. La persona, identificata in un cittadino tunisino di anni 31 ed in regola con le norme sulla permanenza sul territorio nazionale, dopo gli adempimenti di legge, è stato indagato in stato di libertà per furto aggravato in abitazione.