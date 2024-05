Fondazione Michele Scarponi, lanciata la raccolta fondi per la sicurezza stradale

FABRIANO - Lanciata una raccolta fondi a favore della sicurezza stradale nel mese della Fondazione Michele Scarponi. Dall’8 maggio, giorno in cui è nata la Fondazione, al 27 maggio, giorno del Piede a Terra di Michele, si può effettuare una donazione tramite bonifico bancario o Paypal.

Maggio è il mese della Fondazione. L’8 maggio del 2018 nasceva la Fondazione Michele Scarponi e, come ricorda Giacomo Scarponi, presidente della Fondazione. «Non abbiamo scelto una data a caso. L’8 maggio si festeggia San Michele Arcangelo, che è anche il patrono della nostra Filottrano, da sempre è per noi una giornata di festa. L’8 maggio il giorno più adatto per creare la Fondazione dedicata a Michele».

In questi sei anni sono state realizzate tante cose:

«Abbiamo partecipato a oltre 300 eventi di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale e sulla mobilità sostenibile in tutta Italia; siamo entrati in oltre 50 istituti con il Progetto Scuola e incontrato più di 30.000 studenti e studentesse, in tutta Italia, per portare una nuova visione della mobilità e una diversa cultura della sicurezza stradale; abbiamo avviato la Scuola di ciclismo “Michele Scarponi”, con l’obiettivo di educare a 360 gradi bambini e bambine, perché lo sport non è solo agonismo, ma soprattutto lavoro di squadra e trasmissione di valori; ci impegniamo ogni giorno, con tutte le nostre forze, in azioni e iniziative a sostegno della Città 30 e per migliorare le modifiche al codice della strada; sono pronti due nuovi progetti, uno dedicato ai familiari delle vittime di scontri stradali e un altro per il Ciclismo giovanile».

La pista ciclabile

L’8 maggio 2024 a Genova viene intitolata la pista ciclabile a Michele Scarponi, ciclista professionista e a Rocco Rinaldi, ciclista amatoriale genovese, in memoria di tutte le vittime sulla strada.

Il giro d'Italia

Una cerimonia a cui hanno partecipato le istituzioni comunali e personaggi dello sport, quali Nibali, Cassani, Vegni, oltre che appassionati di ciclismo e associazioni impegnate sul fronte della mobilità sostenibile.

Maggio è il mese del Giro d’Italia e proprio il 27 maggio 2016 Michele mise il Piede a Terra per aspettare Nibali e fargli vincere il Giro d’Italia. Come dice Marco Scarponi, segretario generale della Fondazione «Quando Michele ha messo il Piede a Terra, quel 27 maggio 2016 sul colle dell’Agnello, ci siamo resi conto subito che aveva fatto qualcosa di straordinario. Non sapevamo ancora però quanto quel gesto avrebbe significato per tutti noi. Oggi sappiamo bene che valore ha mettere il Piede a Terra, per questo chiediamo a tutti gli amici e le amiche della Fondazione di mettere il Piede a Terra con noi questo mese e fare una donazione alla Fondazione, per celebrare Michele e la sicurezza stradale». Maggio vogliamo che sia il mese di tutto l’infinito gruppo di Michele, di tutti coloro che credono che una strada di pace sia possibile. A maggio ti chiediamo di mettere il Piede a Terra con noi: fai una donazione tramite bonifico bancario o Paypal (qui per le coordinate) e scrivi nella causale “Donazione del Piede a Terra”.