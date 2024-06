OSIMO Asfalti, asili, ridotto della Fenice, campetti di quartiere, spogliatoi di tennis. Sono tanti i cantieri partiti o in partenza proprio in campagna elettorale. Iter diventati odissea burocratica che non consentiranno al sindaco Pugnaloni di poter chiudere i lavori entro la fine del mandato, ormai giunto agli sgoccioli. La madre di tutte le opere era la nuova scuola elementare di Campocavallo: appalto chiuso, si attende la posa della prima pietra per un plesso moderno al quale verrà affiancata una grande palestra ad uso pure delle associazioni sportive. Un maxi-cantiere da oltre 6 milioni di euro che durerà verosimilmente un paio d’anni.

Gli interventi

Poi ci sono opere più semplici che pure hanno incontrato contrattempi come l’appalto da 1 milione di euro per i nuovi asfalti. «Stiamo aspettando la documentazione fiscale dell’azienda che ha vinto il bando per passare da aggiudicazione provvisoria a definitiva e avviare i lavori» ha detto ieri il sindaco Pugnaloni, al quale abbiamo chiesto di fare il punto sui tanti cantieri in sospeso o in corso. Nel maxiappalto da un milione di euro c’è il rifacimento del selciato di tutta via Costa del Borgo, la discesa che da via Fonte Magna porta a Borgo San Giacomo, e poi alcune strade di Osimo Stazione, ad esempio, via Piave e via Cairoli nel centro abitato e via Agnelli nella zona industriale. In città saranno sistemati invece i tratti più ammalorati di via De Gasperi in zona Sacra Famiglia e la parte a valle di via San Giovanni. Restyling anche per altre stradine secondarie, come via Monte Santo Pietro a San Paterniano, via Montegalluccio salendo da San Biagio a Santo Stefano, e via Pignocco, che dall’omonima zona industriale sale verso il Guazzatore. Per quanto riguarda gli asfalti «entro 6-7 giorni finiranno i lavori in via Industria tanto attesi che facciamo in esecuzione in danno» ha detto Pugnaloni.

E’ poi partito proprio nei giorni scorsi il cantiere per l’ampliamento dell’asilo nido Collefiorito alla Sacra Famiglia con i 200mila euro del Pnrr. Altri fondi sono stati approvati dalla giunta comunale la scorsa settimana per fare invece un asilo tutto nuovo: circa 1,4 milioni di euro ministeriali. Al momento però non c’è un progetto definito: solo fondi e finalità. Dovrebbe invece chiudersi da contratto d’appalto il 20 giugno il cantiere per il Ridotto del teatro La Nuova Fenice in via 5 Torri. «Stanno terminando di montare la struttura in ferro che ospiterà il pubblico attorno al palco, poi impianti e rifiniture» ha spiegato il sindaco uscente, che non potrà quindi presiedere la futura inaugurazione.

Arrivato lungo anche il progetto per il restyling dello spogliatoio al circolo Junior Tennis della Vescovara: «A giorni faranno le fondamenta e si entrerà nel vivo dei lavori» ha rivelato Pugnaloni. Che infine spiega come mai si erano subito fermati quelli a Passatempo per il nuovo campo da calciotto: «Per questioni di sicurezza in concomitanza con il Carnevale della frazione si erano sospesi, ora riprendono» ha assicurato. Per quanto riguarda lo sport, novità pure nei campetti polivalenti di quartiere: «depositato il materiale per rifare quello di Padiglione, poi -dice il sindaco- lo smantellamento dell’erba sintetica in quello di Osimo Stazione per rifarlo nuovo. Resta da definire come muoversi in quello dell’Aspio dove vorremmo farci un pallone geodetico».