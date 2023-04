JESI - Il centro Sollievo, dedicato alle attività degli utenti del servizio di salute mentale, e la Fondazione Michele Scarponi con le sue iniziative sul fronte della promozione della educazione e della sicurezza stradali, hanno adesso una nuova sede condivisa in città, nei locali di Corso Matteotti 48 (di fianco al Liceo Classico) di proprietà comunale e tolti a tale scopo dalla lista dei beni destinati alla vendita. L’inaugurazione si è tenuta alla presenza, fra gli altri, della presidente dell’Azienda Servizi alla Persona, Gianfranca Schiavoni, e degli assessori a servizi sociali e cultura Samuele Animali e Luca Brecciaroli.

L’integrazione



Per il sindaco Lorenzo Fiordelmondo: «Uno spazio che riprende vita, a pochi metri dall’Appannaggio, dove si trovano il Centro Socio-Educativo Riabilitativo “De Coccio” e il Centro servizi per l’integrazione Sociale che permettono a questa parte di città di diventare sempre più un luogo di relazioni e comunità». Ad evidenziare l’occasione, nelle giornate in cui la città ha visto, fra l’altro come ospite d’onore anche delle celebrazioni del 25 Aprile, la presenza in piazza Colocci di “Marco Cavallo”, la scultura simbolo della liberazione dalla istituzione del manicomio, è Gilberto Maiolatesi della Rete del Sollievo: «Qui si viene a creare una cittadella del sociale. Ed è una inaugurazione importante in giorni in cui si tenta di strumentalizzare fatti di cronaca per mettere le mani sulla legge Basaglia che, prima di essere toccata, andrebbe invece pienamente applicata».

Gli spazi ora a disposizione di Centro Sollievo e Fondazione Scarponi ospitavano fino a qualche anno fa un istituto di credito, poi sono stati negli ultimi mesi utilizzati per mostre e esposizioni. Simbolica la loro posizione, in pieno centro e affacciati con le vetrine sul passeggio del salotto buono di Corso Matteotti. «Bello stare nel cuore di Jesi ed essere pienamente trasparenti – sottolinea Gianfranca Schiavoni, presidente Asp cui la struttura è stata assegnata per darle un utilizzo sociale – da qui noi vediamo la città e la città vede noi, un messaggio importante che ci unisce nell’intento di combattere lo stigma sociale». Ed è così anche per Marco Scarponi: «Ci tenevamo da tempo ad essere presenti con una sede della Fondazione a Jesi, città dove Michele è nato e ha iniziato la carriera ciclistica. Ora davvero possiamo dire che Michele pedala con noi». L’assessore Animali ricorda: «La valenza di un luogo recuperato per divenire spazio di aggregazione e condivisione: la società civile partecipa a pieno titolo dello sviluppo della nostra comunità e qui la vicinanza è ideale e fisica».



La riconversione



È il secondo spazio di proprietà pubblica riconvertito ad un utilizzo sociale, dopo l’assegnazione alle attività del Centro di Aggregazione Giovanile della ex casa colonica al centro del parco del Vallato, che il Cag condividerà con la già presente associazione camperisti. Gli educatori del Cag hanno iniziato la loro presenza pomeridiana, per tre giorni a settimana, al Vallato, dove una prima iniziativa ha condotto alla decorazione dei muretti dell’area verde che circonda la casa dei camperisti, più volte oggetto in passato di atti vandalici.