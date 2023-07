FILOTTRANO - È stato un attimo. Il lembo finale della lunga bandiera agganciata al paracadustista, che stava scendendo verso il piazzale antistante l’ex mattatoio di Filottrano, ha sfiorato appena il cavo dell’alta tensione innescando una scintilla che immediatamente ha provocato un blackout.

Subito la preoccupazione tra i tanti che solitamente presenziano alle belle iniziative della rievocazione storica della mitica battaglia di Filottrano del 9 luglio 1944. Fortunatamente però, dopo l’apprensione iniziale, un sospiro di sollievo. Perché per il paracadutista non ci sono state conseguenze. E anche il guasto elettrico è stato riparato in breve tempo e la città è rimasta senza elettricità solo per alcuni minuti.

Poteva avere un epilogo ben più grave l’imprevisto che è accaduto sabato pomeriggio intorno alle 19,30 mentre si stava svolgendo il lancio dei paracadutisti che rievocavano la storica vittoria degli alleati, di un reggimento corazzato polacco insieme al gruppo di combattimento Nembo comandato da Umberto Utili, sulle due divisioni di fanteria tedesche. Durante la fase di atterraggio di uno dei parà impegnati nei lanci, la parte finale della bandiera che portava con se ha toccato un filo della corrente elettrica sospeso e ha generato una scintilla che è stata avvertita da quanti erano presenti all’evento.

Successivamente si è verificato un blackout che ha mandato in tilt per qualche minuto la rete elettrica della città, ma tutto si è risolto per il meglio. Anche il paracadutista che ha urtato con la bandiera il cavo dell’alta tensione non ha avuto alcuna conseguenza e la serata è terminata senza ulteriori problemi. «Abbiamo visto la scintilla – dice il sindaco Lauretta Giulioni – e ci siamo accorti del fatto che la bandiera aveva sfiorato il cavo ma nessuno si è spaventato più di tanto. Il blackout è stato parziale e non ha creato problemi ai cittadini e nessuno ha subito ferite o traumi e questo è il fatto più importante».