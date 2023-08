FALCONARA - Subito una raffica di multe nella prima settimana di attivazione e funzionamento del velocar, il sistema di rilevamento della velocità media posizionato lungo la variante alla Statale 16, dopo lo spostamento avvenuto nei mesi scorsi. L’area sotto osservazione è quella che, dall’inizio del viadotto della variante, arriva fino a poco prima del cantiere dell’Anas e il raddoppio della Statale stessa.

Il report

Il velocar ha accertato oltre 300 violazioni ai limiti di velocità, in media circa 50 al giorno, un dato che sembra piuttosto rilevante. «Sono ancora troppe le violazioni - evidenzia la sindaca Stefania Signorini -, considerando che il tratto precede l’inizio di un cantiere, dove possono trovarsi operai e mezzi d’opera ed è richiesta ancora maggiore prudenza. Solo così si potrà limitare la pericolosità delle strade e si assicurerà maggiore sicurezza ai cittadini». Come segnalato dai numerosi cartelli apposti lungo la carreggiata, il limite nel tratto monitorato è di 70 chilometri l’ora. «In ogni caso – afferma Luciano Loccioni, comandante della polizia locale di Falconara – l’assidua e forte campagna informativa e l’abbondante segnaletica di avvertimento posta in loco sembra stiano funzionando. Il controllo della velocità è uno degli aspetti su cui puntiamo al fine di ridurre il più possibile il tasso di incidentalità e soprattutto la gravità delle conseguenze dei sinistri stradali. Se infatti le cause degli incidenti possono essere le più disparate, prima tra tutti la disattenzione causata dall’uso degli smartphone, la gravità delle conseguenze è direttamente proporzionale alla velocità sostenuta e alla mancata adozione dei sistemi di ritenuta». A tal fine anche nel 2023 sono stati predisposti oltre 50 servizi periodici di rilevamento della velocità sulle strade urbane, opportunamente segnalate e presidiate da agenti di polizia locale come prevede la normativa, a rotazione sulle principali arterie in prossimità delle zone a maggiore incidentalità, in particolare in via Flaminia a poca distanza dall’incrocio con via Palombina Vecchia e in via Giordano Bruno, nel centro abitato di Castelferretti. Sono state circa 200 le infrazioni accertate dagli autovelox mobili al 30 giugno 2023, grazie ad una massiccia opera di prevenzione associata all’incremento dei servizi di controllo al rispetto del codice della strada in genere, con particolare attenzione al mancato uso dei sistemi di ritenuta ed all’uso del telefonino alla guida, due violazioni oggetto di particolare attenzione già dallo scorso anno.

Le infrazioni

Sono infatti già 95 le violazioni contestate al 30 giugno per il mancato uso delle cinture contro le 179 di tutto il 2022 (erano state 26 l’anno prima, 14 nel 2020 e 24 nel 2019). Sono 17, invece, gli automobilisti sorpresi alla guida usando il cellulare: erano stati 40 l’anno scorso, 27 nel 2021 e 6 nel 2020, mentre nel 2019 erano stati 12. I velox mobili vengono posizionati anche in via Marconi a Case Unrra.

