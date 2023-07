FALCONARA Multe e polemiche? «Assolutamente no, la riattivazione del velocar non vuole dare la stura a critiche o diatribe ma è una misura preventiva che garantisce la sicurezza dei cittadini e degli automobilisti e motociclisti che rispettano le norme. Non è certo una misura coercitiva o punitiva quella che abbiamo deciso: non abbiamo sicuramente necessità di far cassa con le multe o le sanzioni».



Gli illeciti

Il sindaco Stefania Signorini tiene a ribadire il concetto che il velocar che sarà attivato da mezzogiorno di oggi, dall’inizio del viadotto della variante alla strada statale 16 e che arriva fino a poco prima del cantiere dell’Anas per il raddoppio della statale stessa, consentirà di prendere efficaci contromisure nei confronti di chi al volante non ha un comportamento corretto e spinge troppo sull’acceleratore mettendo a rischio l’incolumità dei cittadini e degli altri automobilisti. Il monitoraggio della velocità riguarda i veicoli che transitano in direzione sud, da Senigallia, dalla raffineria Api e dal quartiere di Fiumesino verso Ancona. Come segnalato dai numerosi cartelli apposti lungo la carreggiata, il limite nel tratto monitorato è di 70 chilometri l’ora. Il comune di Falconara ha completato la fase preparatoria, tecnica e burocratica ed oggi si procederà all’attivazione del velocar, per la messa in funzione di due dispositivi, che misurano la velocità media dei mezzi in transito. Questo significa che la velocità dei veicoli sarà calcolata in base ai tempi di percorrenza tra i due dispositivi, quello in ingresso e quello in uscita, a differenza dei normali autovelox. Rispetto ai mesi scorsi, il sistema di controllo della velocità è stato spostato di alcune centinaia di metri verso nord, per non creare interferenze con i cantieri.



La pericolosità