Nebbia al Sanzio, cancellato un atterraggio e e un altro volo dirottato su Pescara

FALCONARA - Emergenza al Sanzio di Falconara. Non tragga in inganno il sole lungo la costa e in diversi altri centri della provincia di Ancona perchè la situazione meteo nella zona dell'aeroporto è diversa con la nebbia che questa mattina qualche problema l'ha creato e lo sta creando.



Ecco le prime segnalazioni con la speranza che la visibilità possa tornare quanto prima alla normalità: prima un volo cargo Dhl da Malpensa non è stato fatto atterrare al Sanzio con l'inevitabile ritorno all'aeroporto di Malpensa mentre il volo Ryanair proveniente da Charleroi per motivi di sicurezza è stato dirottato su Pescara.