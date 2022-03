Le domeniche a tema e un mese di aprile pieno di iniziative con tanto divertimento non solo per i bambini al Parco Zoo

FALCONARA - Sarà un mese di aprile ricco di appuntamenti per il Parco Zoo Falconara, con il ritorno in presenza delle principali attività pensate per avvicinare i visitatori al meraviglioso mondo degli animali.

Dalle domeniche a tema alla riapertura dell’Angolo Casa Natura: il giardino zoologico marchigiano è pronto a guidare grandi e bambini in un lungo viaggio alla scoperta della natura e della biodiversità.

Momenti di sensibilizzazione sulla salvaguardia dell’ambiente e simpatici sketch, attraverso i quali le biologhe dello staff didattico - scientifico fingeranno di intervistare un animale per approfondirne la conoscenza, sono il filo conduttore delle domeniche a tema.

Si parte il 3 aprile con la zebra protagonista di una speciale intervista. L’appuntamento è alle 14.30, presso l’Aia del Contadino, per una simpatica ed inusuale lezione sulle caratteristiche e abitudini del carismatico animale.

Riflettori puntati sul contrasto al bracconaggio, invece, domenica 10 aprile. L’iniziativa (ore 14.30, presso l’Aia del Contadino) rientra nella campagna di comunicazione Banditi in Natura, promossa da EduZoo, il gruppo di lavoro costituito dagli educatori UIZA (Unione Italiana Zoo Acquari), per informare e sensibilizzare il pubblico sull’illegale fenomeno, ancora oggi tra le principali minacce alla sopravvivenza delle specie animali.

Domenica 17 aprile, poi, per festeggiare la Pasqua, il Parco Zoo propone una divertente giornata dedicata alla scoperta delle varie tipologie di uova. Previsti tre focus: sugli struzzi (ore 11), sulla testuggine sulcata (ore 14.30) e sui fenicotteri (ore 17).

In scena, infine, domenica 24 aprile, alle 14.30, un’originale intervista alla testuggine per immergersi in modo giocoso nel fantastico mondo delle tartarughe.

Da questo weekend, la domenica e nei giorni festivi sarà attivo anche l’Angolo Casa Natura, l’area interna al Parco dedicata alle famiglie, che, dalle 11 alle 17.30, potranno divertirsi e trovare risposta alle tante curiosità sul mondo degli animali attraverso l’osservazione di numerosi reperti. Sempre nel fine settimana, inoltre, riapre il ristorante dove sarà possibile pranzare a buffet.

Tante, dunque, le proposte del Parco Zoo Falconara, fiore all’occhiello del turismo regionale e centro didattico di eccellenza per scuole e famiglie, che, nel mese di aprile, sarà aperto tutti i giorni, dalle 9 alle 19,30, con ultimo ingresso alle 18.30. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito: www.parcozoofalconara.com.

