Si sente male e cade in mare, rischia di annegare. Soccorsa da un pescatore che ha dato l'allarme

FALCONARA - Si è sentita male all’improvviso, è caduta in mare e ha rischiato di annegare. A salvarla ci ha pensato un pescatore che ha assistito alla scena e ha richiamato l’attenzione dei bagnanti.

Ora è ricoverata in gravi condizioni a Torrette, dove è stata trasportata dall’eliambulanza in codice rosso, la donna di circa 80 anni colta dal malore in acqua, questa mattina attorno alle 8,45, nei pressi della spiaggia libera di Rocca Priora. L’anziana, che ha bevuto molta acqua e ha perso i sensi, è stata rianimata prima dai bagnanti e poi dal personale del 118.

