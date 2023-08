Con l'asfalto scivoloso perde il controllo dello scooter: 52enne in codice rosso a Torrette

JESI – Stava andando al lavoro in sella al suo scooter quando, percorrendo la rotatoria di via Ancona davanti alla Pieralisi, ha perso il controllo del mezzo ed è caduto rovinosamente a terra. A causare l'incidente sarebbe stato l'asfalto scivoloso, bagnato dall'impianto di irrigazione della rotatoria stessa. Ad accorgersi dell'uomo a terra è stato il personale dell'automedica del 118 che stava passando in zona. Subito il 52enne è stato soccorso e portato all'ospedale regionale: era cosciente, ma ha riportato diversi traumi, per questo è arrivato a Torrette in codice rosso, anche se non è in pericolo di vita.