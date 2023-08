Ancona, ubriaco infastidisce i passanti e mette paura a una ragazza: intervengono 118 e carabinieri

ANCONA- E' stato necessario l'intervento sia della Croce Gialla sia dei Carabinieri per bloccare un 30enne di origini nordafricane che nella giornata di ieri, 15 agosto, stava dando fastidio a diverse persone dalle parti di via Giordano Bruno ad Ancona.

LEGGI ANCHE: Due giovani donne trovate alla guida con il tasso alcolemico troppo alto

Impaurita una ragazza

Visibilmente ubriaco, e per questo portato all'ospedale di Torrette in codice verde, si era avvicinato in modo molesto anche ad una ragazza che ha immediatamente chiesto aiuto.