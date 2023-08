Si sente male mentre cena con gli amici: turista 57enne muore tra le braccia della moglie

BIBIONE - Colto da malore mentre stava cenando con un gruppo di amici, un 57enne in vacanza a Bibione è morto tra le braccia della moglie. È accaduto ieri sera, giovedì 10 agosto, al Lido del Sole. È qui che l'uomo, O.V. nato in Kazakistan ma residente in Germania, all'improvviso è stato colto da malore. Mentre si trovava con un gruppo di amici, si è accasciato a terra perdendo i sensi.

L'allarme è arrivato subito al 118 che ha inviato sul posto i sanitari del locale punto di primo intervento. Il personale ha cercato di rianimare il turista 57enne. Purtroppo ogni sforzo è stato inutile: l'uomo è deceduto tra le braccia della moglie. La salma è stata trasferita nell'obitorio di Bibione in attesa del rimpatrio.