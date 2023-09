Ancona, scivola sul sentiero per Mezzavalle e non riesce a camminare: pompieri e 118 lo recuperano

ANCONA Disavventura fortunatamente senza gravi conseguenze per un uomo di 63 anni scivolato lungo il sentiero che conduce a Mezzavalle, sulla strada del Conero ad Ancona. Dopo l'impatto il 63enne non è stato in grado di camminare rendendo necessario l'intervento dei sanitari del 118 e dei Vigili del Fuoco.

Il trasporto all'ospedale

Dopo il recupero avvenuto lungo lo stradello, l'uomo è stato portato all'ospedale di Torrette.