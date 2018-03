Una spettacolare carambola davanti al futuro McDonald’s Momenti di grande paura

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FALCONARA - Spettacolare carambola, ieri intorno alle 14, in via Marconi nei pressi del civico 86, proprio davanti ai locali dove si sta realizzando il nuovo McDonald’s. Un’ auto di piccola cilindrata, una Ford Fiesta, si è ribaltata dopo aver urtato un’altra vettura: vivo per miracolo il conducente, D.R. le sue iniziali, di Ancona. La dinamica dell’incidente è al vaglio delle forze dell’ordine. L’altra auto, una Fiat Panda, alla cui guida si trovava il falconarese B.P, si è fermata nei pressi delle strisce pedonali dove stava attraversando una donna che nel momento in cui si è accorta del pericolo ha fatto un passo indietro per evitare di essere coinvolta.Il veicolo che seguiva, nel tentativo di evitare la Panda, per cause che sono in via di accertamento, ha colpito di striscio l’altra utilitaria rovesciandosi in mezzo alla strada. Sul posto sono arrivati Polizia municipale e carabinieri, un’ambulanza della Croce Gialla e i vigili del fuoco. Il falconarese è stato condotto, per accertamenti, all’ospedale di Torrette da un’ambulanza del 118. Subito sono stati eseguiti i controlli per guida in stato di ebbrezza. Bloccata dai vigili urbani la viabilità tra Falconara e Castelferretti Chiaravalle. Mentre D. R. il conducente della seconda auto è uscito incolume dall’incidente, quello che conduceva la Panda e che viaggiava con accanto la moglie è stato condotto in ospedale. Nel frattempo i vigili urbani hanno deviato la viabilità su una via interna per ristabilirla qualche ora più tardi.