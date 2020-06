Si schianta nella notte contro un'auto e poi finisce contro tre vetture in sosta, paura tra i residenti

CORRIDONIA - Prima si schianta con un’auto, poi finisce la carambola finendo contro altre tre vetture in sosta. È la disavventura vissuta da un automobilista ieri notte attorno all’una e un quarto in via Santa Croce a Corridonia. Nessun problema serio per gli occupanti delle auto, per fortuna, ma l’incidente ha reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco per la messa in sicurezza delle auto e della zona.

L'incidente ha destato preoccupazione tra i residenti della via svegliati dal frastuono della spettacolare carambola. Notevoli i danni alle autovetture. © RIPRODUZIONE RISERVATA