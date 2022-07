Incidente a Pesaro, carambola di auto nella notte fa svegliare i residenti della zona mare. Ferita una donna

PESARO Ha centrato in pieno un'auto parcheggiata e l'ha usata come se fosse un trampolino di lancio per planare su altre vetture in sosta. Incidente spettacolare questa notte in zona mare a Pesaro: molto spavento, diversi danni, residenti svegliati di soprassalto per il rumore provocato dagli urti in serie, ma per fortuna senza gravi conseguenze per gli automobilisti coinvolti.

Donna portata in ospedale

Ovvero una signora pesarese che era alla guida dell'auto che ha perso il controllo e che è stata poi trasportata al pronto soccorso dell'ospedale San Salvatore per le cure mediche. Le sue condizioni non destano comunque preoccupazione. Sul posto per i rilievi di legge è intervenuta una pattuglia della polizia stradale insieme ai mezzi del 118 per i soccorsi. L'incidente è avvenuto intorno alle quattro lungo viale Trento, la parallela di viale Trieste nella zona mare. La donna al volante ha fatto tutto da sola e non sono stati coinvolti altri automobilisti. All'improvviso ha perso il controllo del mezzo che stava guidando e con l'auto è finita contro una delle macchine in sosta parcheggiate al lato della strada.

L'effetto carambola

L'urto ha avuto non solo un effetto carambola, un po' come nel flipper, ma lo schianto contro la vettura ferma è stato una sorta di trampolino che ha catapultato contro altre macchine in sosta l'auto condotta dalla donna mentre la stessa macchina che era stata urtata ha a sua volta urtato le auto vicine. Grande frastuono e comprensibile spavento dei residenti della zona che sono stati risvegliati di soprassalto non rendendosi conto di quanto era successo. Poi sono scattati i soccorsi e l'intervento della Polstrada. I danni alle auto in sosta sono diversi,