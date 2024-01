Ancona, carambola davanti a una pizzeria: tre auto coinvolte nel tamponamento. Feriti un uomo e una donna

ANCONA – E' di due feriti il bilancio di un tamponamento avvenuto poco dopo le 13 di oggi (16 gennaio) ad Ancona in via Tavernelle, proprio davanti a una pizzeria. Tre le auto coinvolte. Sul posto, insieme ai carabinieri che si sono occupati dei rilievi e della gestione del traffico, è intervenuta la Croce Rossa che ha soccorso tre persone, due ragazze anconetane di 20 e 27 anni e un uomo di 64 anni.

Condizioni non gravi

La paziente più giovane ha rifiutato il trasporto all'ospedale, mentre la 27enne, alle prese con un trauma allo zigomo e all'occhio, è stata accompagnata al pronto soccorso di Osimo, così come il 64enne che ha tamponato per primo le altre auto ed era in forte stato di agitazione. Non sono gravi.