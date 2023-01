GROTTAMMARE - Ancora un incidente sull’A14 e, ancora una volta, all’interno della galleria Montesecco. Si tratta dello stesso tunnel dove, poche settimane fa, era avvenuto uno scontro tra camion che aveva provocato il decesso di due persone.



Ieri si è invece trattato di un incidente, avvenuto intorno alle 11, che ha visto una Subaru, con al volante un grottammarese, R.B., finire fuori controllo e rovesciarsi per poi essere colpita da una Opel che arrivava alle sue spalle e il cui conducente non ha fatto in tempo a fermarsi in sicurezza. Il conducente della Subaru è rimasto ferito in maniera seria tanto che è poi stato trasportato ad Ancona. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 a bordo di un’ambulanza insieme ai vigili del fuoco del distaccamento di San Benedetto e gli agenti della polizia autostradale della sottosezione di Porto San Giorgio.



Le condizioni del ferito sono però subito apparse potenzialmente preoccupanti così è stato richiesto anche l’intervento dell’eliambulanza che in pochi minuti ha raggiunto la Riviera picena. Due soccorritori, il medico e il rianimatore a bordo del velivolo, si sono così calati con il verricello atterrando direttamente sulle corsie dell’autostrada per poi raggiungere il punto dell’incidente che si trovava a ridosso dell’entrata del tunnel. Quindi è stato predisposto il rendez vous tra ambulanza ed elicottero e il ferito è stato così trasportato al Trauma Center dell’ospedale regionale Torrette di Ancona dove è stato preso in cura dallo staff medico. È stato soccorso in codice rosso ma per fortuna, a quanto si apprende, non sarebbe in pericolo di vita.

Disagi alla circolazione



La vicenda ha provocato immancabilmente dei forti disagi alla circolazione. Sei chilometri di coda e rallentamenti hanno interessato il tratto autostradale che attraversa la Riviera delle Palme per oltre tre ore e tutto è tornato alla normalità solamente intorno alle 14.