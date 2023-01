Incidente e carambola paurosa all'alba sulla Statale 16: colpo di sonno, tre feriti

CATTOLICA - Ai lati della strada, in alcune rotatorie, erano ancora accese le luci di Natale. Ora ci sono anche rottami e sangue. Due auto distrutte e tre feriti in ospedale è l'esito del brutto incidente avvenuto domenica mattia sulla Statale 16 che collega Cattolica a Misano Brasile. Fatale, secondo le prime ricostruzioni, un colpo di sonno di un dipendente di una pasticceria di Cattolica al volante di un furgone in direzione Riccione.

Lo schianto poco dopoi le 6

Erano le 6.15 quando il mezzo ha invaso l'altra corsia schiantandosi contro una golf con a bordo una coppia di anziani, lui 70 anni e lei 60, portati all'ospedale di Riccione in condizioni comunque non gravi. Impressionante la carambola, miracolate le tre persone coinvolte. Sul posto due ambulanze e la polizia stradale.