Seimila euro svaniti nel nulla con la truffa informatica: colletta online dei tifosi per aiutare Guti

FALCONARA - Sono bravissime sul campo le ragazze del Città di Falconara, reduci dalla vittoria della Coppa Italia di calcio a 5, ma fuori del rettangolo di gioco sono anche migliori. Si spiega così la gara di solidarietà scattata ieri per aiutare Carmen Delia Gutierrez Montero, per tutti solo “Guti”, uno dei punti di forza del team falconarese, vittima una settimana fa di una truffa informatica, un tipico caso di “phishing”, che le ha causato una perdita di 6000 euro. Guti, 31 anni il prossimo giovedì, è una delle giocatrici simbolo della squadra, una laterale forte che semina le avversarie.

E’ spagnola, andalusa di San Fernando, e da 2 anni gioca nella squadra di Falconara: nella finale di Rimini Carmen Gutierrez ha anche segnato uno dei gol decisivi per la vittoria della Coppa Italia. Proprio pochi giorni prima, però, un finto consulente è riuscito, con un abile raggiro e dopo una telefonata, a impossessarsi dei codici del conto della spagnola per poi svuotarlo dei 6000 euro che conteneva. Guti, chiamata simpaticamente dagli ultras la “nina de San Fernando”, ha presentato un esposto in Procura tramite l’avvocato Lorenzo Mondini, general manager del Cdf. Ha continuato a giocare sui campi di calcetto ma la truffa l’ha segnata anche a livello morale.

E allora grazie a Lara Gigli, una supertifosa delle Citizens – come vengono chiamate le campionesse falconaresi del calcio a 5 – è scattata la gara di solidarietà e tutta la famiglia del Città di Falconara, supportata dagli sportivi, dai tifosi e anche da semplici cittadini, si è stretta intorno a Guti. Lara Gigli ha deciso di aprire una sottoscrizione su GoFundme per aiutare la giovane andalusa. «La Nina de San Fernando – dice Lara Gigli - a noi tifosi delle Citizens ha regalato immense soddisfazioni e una gioia infinita chiamata Coppa Italia: adesso vogliamo aiutarla a riavere i suoi soldi con questa raccolta fondi».

L’obiettivo è raggiungere quota 6mila euro, tanto quanto è scomparso dal conto della giocatrice. Per effettuare una donazione è possibile andare su Gofundme all’indirizzo https://gofund.me/046cc61c. «Le ragazze - commenta il presidente della squadra Marco Bramucci - spesso mi chiedono se la città è contenta della squadra. Questa è la dimostrazione più clamorosa: una tifosa che lancia con grande entusiasmo questa iniziativa. Altro slogan che usiamo è “la gente ci salverà, la gente ci ha salvati”. Ho ricevuto tante richieste di persone che volevano fare un regalo alle giocatrici e penso, visto il forte legame di amicizia, che questo sia il modo migliore: restituire il sorriso a una ragazza che è stata truffata praticamente di tutti i propri risparmi».



Che il team falconarese fosse una squadra speciale si era capito anche un anno fa, ai tempi del primo lockdown, quando la società ed i dirigenti avevano mantenuto i loro impegni nonostante lo stop al campionato, consentendo alle ragazze di continuare a vivere a Falconara, pagando l’affitto. Ora c’è la conferma dello spirito di corpo. Nel primo giorno di accesso le donazioni sono state già 13 e sono stati raccolti in sole 24 ore ben 620 euro.

