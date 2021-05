Addio a Giorgio Leonardi decano dei pediatri: ha curato con passione tre generazioni di bambini

FALCONARA - Lo conoscevano tutti, il dottor Giorgio Leonardi e oggi tutti lo piangono. Era il pediatra apprezzato da ogni genitore, era stato il medico di tre generazioni di bambini, non solo falconaresi. Se n’è andato a 89 anni ieri all’alba, stringendo la mano della moglie Rosalba.

Per oltre 50 anni è stato un punto di riferimento per famiglie e mamme, così come lo è stato per i tre figli, le insegnanti Paola e Monica e il farmacista Piergiorgio. «Nonostante qualche problema di salute, fino a 83 anni – dice il figlio – ha svolto le visite ambulatoriali e fino a 15 giorni fa telefonavano ancora genitori e pazienti per sapere se fosse ancora in attività. E’ stato prima un padre e ora un nonno premuroso, attento, accorto e affettuoso: tutti i suoi 6 nipoti lo hanno avuto come pediatra e per tutti noi è stato davvero immenso».

Aveva avuto qualche problema al cuore e negli ultimi anni lo ha minato un tumore. Eppure il dottor Leonardi è sempre stato vigile e presente per tutti i suoi familiari e non solo. Oltre alla professione di medico, svolta con sopraffina deontologia, Giorgio Leonardi era conosciuto e apprezzato per la sua grande passione per il calcio. «E’ stato presidente della Falconarese per 9 anni dal 1997 – ricorda il cognato Gaetano Moschini – grazie a lui la società rilanciò il settore giovanile. Era un vero appassionato di calcio, gran tifoso della Juventus e fino a 15 giorni fa non si perdeva una partita».

Anche i dirigenti della Falconarese, Giorgio Montebelli, Fabio Di Lorenzo, Fabrizio Baldoni lo ricordano con tanto affetto e stima. «Leonardi era una persona perbene, gentile, disponibile, un uomo che ha investito molto nella Falconarese e l’ha aiutata in ogni modo, prima da medico sociale e poi da presidente». La salma si trova da oggi alle 11 presso la casa funeraria Pieroni mentre il funerale si celebrerà domani alle 10,30 presso la chiesa di S.Maria Goretti.

