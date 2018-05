«Scrivetelo con una mail quanto amavate Gilberto» La commozione del fratello

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FALCONARA - Una cerimonia sobria, composta quella che ha salutato ieri Gilberto Principi morto giovedì intorno al pronto soccorso dell’ospedale di Torrette. Una grande folla ha seguito con commozione la celebrazione della Santa Messa celebrata dal parroco Giovanni Varagona. Molti hanno seguito la cerimonia da fuori, Per permettere ai falconaresi di seguire la cerimonia sono state transennate perfino le vie intorno alla chiesa.Gilberto aveva 51 anni. Fondatore e presidente della Blu pubblica assistenza, è stato ricordato nel corso della celebrazione presso la chiesa del Santissmo Rosario dal fratello Fabio con la semplicità di cui Gilberto era portatore. «Ricordiamolo – ha detto commosso il fratello Fabio – con una frase su un piccolo foglietto, con una mail». Istanti di vita che verranno raccolti in un libro fotografico da consegnare quando sarà il momento alla figlioletta Vittoria di appena quattro anni. Nel breve discorso il fratello ha voluto ricordare Gilberto per l’amore che aveva nei confronti delle persone. Gilberto amava stare insieme agli altri e usava dire, ricorda il fratello Fabio in una sorta di dialetto falconarese, «Andamo a fa ‘na magnata», ed è proprio questo quello che il fratello a invitato a fare. «Tra un anno – ha detto Fabio – ricordiamolo in questo modo, semplicemente così come avrebbe voluto lui».Il parroco, Giovanni Varagona, ha ricordato di Gilberto la passione per la città, per le persone, per la sua umanità per l’immenso spirito di solidarietà che contraddistingueva il suo modo di interpretare la vita, la ricerca di un senso di pace, di amicizia, di fratellanza tra le persone e i popoli, soprattutto nei confronti dei deboli, degli svantaggiati.Alla cerimonia erano presenti oltre al sindaco Brandoni, l’ex sindaco Roberto Oreficini e tante altre personalità della politica e della società civile, presenti anche numerosi militi della Blu pubblica assistenza, della Croce gialla e di molte altre associazioni di volontariato.