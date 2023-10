Falconara, un sabato intenso: incidenti, furti di scarpe e tre multe per i cani lasciati in spiaggia senza guinzaglio

FALCONARA Sabato di autentico superlavoro per la polizia locale di Falconara. Nel novero delle sanzioni, pizzicato un ladro di scarpe e denunciata una 44enne senza patente su un’auto senza assicurazione né revisione. Tre sanzioni per i cani in spiaggia senza guinzaglio

Il dettaglio

Il caso più eclatante riguarda l'incidente avvenuto tra un monopattino artigianale e un'automobile con l'autista (un 75enne) del mezzo a due ruote trasportato al pronto soccorso di Torrette.

Dinamica ancora da chiarire. Nel pomeriggio sono state schierate cinque pattuglie, con un dispositivo di 11 uomini tra agenti ed ufficiali, per controllare le aree urbane, i parchi e la spiaggia, con interventi mirati anche sulla circolazione stradale e sulla conduzione dei cani lungo il litorale e per vigilare sull’evento ‘Sea street food’ che nel weekend ha animato piazza Mazzini. In spiaggia tre le sanzioni per cani lasciati senza guinzaglio. Nei pressi della stazione, infine, gli agenti hanno preso in consegna un richiedente protezione tunisino, inseguito da un negoziante cinese, in quanto il primo era scappato dal negozio dopo aver sottratto due paia di scarpe. L’uomo è stato denunciato per furto e la refurtiva restituita al proprietario.