Falconara, adescava e ricattava donne con foto hard: finto poliziotto arrestato dai veri carabinieri

FALCONARA - Il finto poliziotto alla fine è stato arrestato dai carabinieri veri. Si tratta di un 56enne di Falconara, arrestato dall'Arma in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla procura di Perugia per espiare una pena di dieci mesi.

Bagarre a Senigallia, carabinieri insultati e spintonati dai bulli. Nel caos ferito anche un 14enne

Le accuse sono relative a reati commessi ad Ancona nel 2014, tutti con lo stesso mdous operandi. L'uomo adescava donne spacciadosi per poliziottto, con tanto di distintivo fasullo, e ne carpiva la fiducia uscendoci assieme. Poi chiedeva loro alcune foto "intime" e a questo punto scattava la trappola del ricatto. L'uomo pretendeva soldi per non publlicare online le immagini hot.