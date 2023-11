FALCONARA - Ha fatto strike di auto in sosta, ma se n’è andato come se nulla fosse successo. È quanto accaduto all’alba di ieri, intorno alle 5,25, quando un automobilista che molto probabilmente aveva alzato un po’ troppo il gomito o che forse si era appisolato al volante, ha causato gravissimi danni a tre automobili che erano in sosta all’inizio di via Vittorio Bottego a Falconara Marittima, di fronte al civico 4.

Due Jeep, una di colore bianco ed una di colore nero, ed una Fiat Punto, hanno subito pesanti danni ed i proprietari si sono accorti del fatto solo nella mattinata di ieri. L’automobilista, che sembra fosse alla guida di una Fiat Panda, che ha causato il grave incidente stradale è fuggito e non ha lasciato alcun recapito ma le telecamere posizionate nella zona possono facilmente svelare l’identità e il tipo di automobile.

C’è un video che riprende l’incidente e un’automobile che giunge poco dopo sul posto e si ferma. Dalle immagini si vedono gli occupanti che aiutano il giovane automobilista che ha causato l’incidente. Tutti si sono dileguati e hanno fatto perdere le proprie tracce, ma le telecamere della zona hanno immortalato le scene e non dovrebbe essere difficile risalire al responsabile. I proprietari delle auto gravemente danneggiate hanno informato le forze dell’ordine dell’accaduto ed hanno sporto denuncia.