Falconara, anche gli auguri del sindaco a nonna Emilia che compie cento anni: «Il mio segreto? La curiosità»

FALCONARA - Anche il sindaco di Falconara Stefania Signorini ha festeggiato questa mattina, lunedì 4 novembre, i 100 anni di Emilia Gismondi, professoressa di educazione fisica alla scuola media Caio Giulio Cesare per generazioni e generazioni di falconaresi e tra le fondatrici dell’Isef di Urbino, dove ha insegnato dal 1963 al 1983 chiamata dall’allora rettore Carlo Bo. La professoressa Emilia, nel 1960, è stata anche a capo del settore femminile del Villaggio Olimpico in occasione delle Olimpiadi di Roma.

Tra le studentesse di Emilia Gismondi c’è stata anche la stessa Stefania Signorini, he oggi ha voluto portarle personalmente i suoi auguri in qualità di primo cittadino. Colta, in forma smagliante e molto attenta alla realtà di Falconara, città in cui è nata e ha sempre vissuto, la prof Gismondi ha festeggiato ieri con tutti i suoi familiari l’importante traguardo del secolo di vita, anche se il suo compleanno cade il 4 novembre. «La professoressa Gismondi è rimasta proprio come me la ricordavo – è il commento del sindaco Signorini – e abbiamo parlato anche del nipote Tommaso, uno dei miei studenti che, insieme alla squadra di pallavolo dell’Iis Cambi-Serrani, nel 2018 ha vinto il premio ‘Fair play’ ai mondiali studenteschi di pallavolo».

Oggi, oltre alla visita del sindaco e dei nipoti falconaresi, ha ricevuto anche quella di altre ex studentesse che hanno voluto ricordare le sue lezioni ai tempi della Giulio Cesare. Tanti anche i mazzi di fiori che le sono stati recapitati a casa. E’ stata la stessa professoressa Emilia a svelare il segreto della sua longevità, che sta «nella curiosità di apprendere sempre cose nuove, a qualsiasi età e nella passione per i viaggi», che rappresentano anch’essi una continua scoperta. Un altro ingrediente è senza dubbio nel Dna, dato che la famiglia Gismondi annovera diversi ultracentenari falconaresi. La sorella di Emilia, Amalia Gismondi, è morta il 25 settembre 2011 a 109 anni: ne avrebbe compiuti 110 il mese successivo ed era la persona più longeva delle Marche. Anche il cugino della professoressa Emilia, Eugenio Gismondi, ha superato il secolo di vita e ha raggiunto l’età di 105. Attualmente sono 11 gli ultracentenari residenti a Falconara, 10 donne e un uomo. La persona più longeva è Maria Petrazzoli, che ha compiuto 104 lo scorso 28 agosto e aveva ugualmente ricevuto la visita del sindaco Signorini.

