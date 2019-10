Castelfidardo, nonna Emilia festeggia i cento anni all'ufficio postale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CASTELFIDARDO - Quella di Poste Italiane è una storia di oltre 150 anni trascorsi tra innovazione tecnologica e rinnovamento nell’offerta di servizi, ma anche una storia ricca di tradizione, di relazioni e aneddoti curiosi che ogni giorno avvengono nei 12.800 Uffici Postali del territorio nazionale.Tra queste c’è la storia di Emilia Consalvo, pensionata di Castelfidardo che per tanti anni, insieme al marito Marino, ha gestito il sale e tabacchi della frazione di San Rocchetto.Nonna Emilia, per i suoi 100 anni ha scelto di condividere questo importante traguardo accogliendo l’invito di Poste Italiane a festeggiare il compleanno nell’Ufficio Postale di via Carducci, che frequenta ormai da decenni. Come spesso accade, non solo nei piccoli centri, tra i dipendenti e il cliente si instaura un rapporto speciale di affetto, amicizia e fiducia.Accolta dall’affetto del personale della sede, dal direttore dell’Ufficio Postale Giuseppe Sasso, insieme al figlio Franco, alla nipote e pronipote, la signora Emilia ha tagliato una torta speciale di Poste Italiane e brindato insieme a parenti e comunità per questa speciale occasione.