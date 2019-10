​Fiastra, il caso di nonna Peppina: tre assoluzioni per la casetta abusiva

FIASTRA - Casetta in legno di Nonna Peppina costruita abusivamente, tutti assolti: la figlia, il cognato e il costruttore. Per il giudice Lupi il fatto non costituisce reato. Era stato anche il pm Dragonetti a chiedere l’assoluzione. La vicenda fece molto discutere dopo il terremoto del 2016. Giuseppa Fattori, per tutti Nonna Peppina, a 96 anni era diventata simbolo della resistenza.

Terremotata, le era stata realizzata una casetta in legno a Fiastra, dove aveva sempre vissuto, ma il manufatto, abusivo, le fu sequestrato. La casetta fu poi sanata con il decreto “Salva Peppina” e ieri in aula gli avvocati Bruno Pettinari e Luca Belardinelli hanno sostenuto proprio questo, che con quel decreto il fatto non è più reato.

