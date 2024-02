FALCONARA - Erano in tanti e hanno fatto paura gli oltre 100 giovani provenienti da tutta la provincia che sabato pomeriggio, intorno alle 18, si sono dati appuntamento a Falconara con intenzioni tutt’altro che amichevoli, probabilmente anche per questioni relative al consumo di droga. C’erano ragazzi di Falconara ma anche di Senigallia e di Ancona, perfino un gruppo numeroso proveniva da Fabriano: tra loro, decine di ragazzi extracomunitari.

APPROFONDIMENTI L'ALLARME Sfida sui social, poi il raduno in centro: rissa sventata tra cento giovani a Falconara IL TRIBUNALE Ancona, baby picchiatori in piazza del Papa. Scoppia la rissa, in 10 sotto accusa per la vendetta contro due fidanzatini

I controlli

«Ci siamo accorti dal sistema di videosorveglianza che abbiamo al comando, che decine di ragazzi mai visti a Falconara – ha detto il comandante della polizia locale, Luciano Loccioni – si stavano radunando pericolosamente prima in piazza Mazzini e poi anche in piazza Catalani. Abbiamo subito chiesto l’intervento dei carabinieri. Abbiamo poi scoperto che il raduno era stato fomentato e organizzato tramite internet con un vero e proprio tam tam sui social». Se sabato pomeriggio, quindi, è stato scongiurato lo scontro tra le bande giovanili, il merito è certamente delle forze dell’ordine, della polizia locale, dei carabinieri di Falconara e di Ancona e della strumentazione tecnologica di cui è dotato il comando di polizia municipale falconarese, in particolare del sistema di videocamere istallato nel territorio comunale.

«Attualmente abbiamo in rete 63 telecamere di cui 13 Ocr per la lettura dei varchi – evidenzia ancora Luciano Loccioni – ed entro la prossima estate le 13 telecamere obsolete del sistema, quelle attualmente posizionate nel centro storico, saranno sostituite da nuove apparecchiature. Il sistema sarà ulteriormente ampliato e migliorato con altre 66 telecamere ed un ulteriore varco Ocr, raggiungendo anche Palombina, largo Europa, i parchi pubblici Kennedy e Carletti, la stazione ferroviaria Falconara stadio, Castelferretti, piazza Martiri delle foibe e via XXV aprile, il quartiere di case Unrra, piazza Catalani, il quartiere di Villanova e altre cinque postazioni sulla spiaggia e con la possibilità di ulteriori ampliamenti». L’amministrazione comunale anche recentemente ha evidenziato soddisfazione per il lavoro meticoloso degli agenti della polizia locale e anche il comandante sottolinea la mole e la qualità dell’opera dei vigili urbani. «Al momento, a servizio esclusivo alla polizia municipale – evidenzia Loccioni – ci sono 21 agenti e un part time più il comandante». La quantità e la qualità dei servizi sono assicurati e rilevanti.

Il servizio

«Nel 2023 abbiamo garantito il servizio su 2 turni per 365 giorni e su 3 turni per due mesi e mezzo e anche un servizio notturno fino alle 4 del mattino nei weekend estivi. In media ci sono due pattuglie per ogni turno e una terza per servizi specializzati in determinati orari, come i posti di controllo di polizia stradale, etilometro, autotrasporto o servizi antidroga, controlli ambientali sui rifiuti, sulla detenzione degli animali e spesso anche servizi di controlli edilizi e su attività commerciali, ma anche verifiche anagrafiche, rilascio autorizzazioni per i passi carrai, impianti pubblicitari, pass invalidi e pass rosa e per i trasporti eccezionali».