Si lancia dal quinto piano di una palazzina in pieno centro: muore un uomo di 38 anni

FALCONARA - Un'altra tragedia disperazione, stavolta è successo a Falconara. Un uomo di 38 anni, un operaio, è morto nella notte dopo aver fatto un volo dal balcone di oltre dieci metri. Ancora pochi gli elementi emersi ma da quanto emerge sembra che anche stavolta si sia trattato di un gesto volontario.

L’operaio ha scavalcato il parapetto del balcone della sua abitazione al quinto piano e si è lanciato nel vuoto. E’ accaduto in pieno centro con l'impatto cher è stato così violento da svegliare i vicini che hanno subito allertato la macchina dei soccorsi ma sul posto gli operatori sanitari del 118 non hanno potuto far altro che constatarne il decesso e i carabinieri per far luce sulla dinamica e le cause che hanno spinto l’operaio 38enne al drammatico gesto.

