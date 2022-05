Si spara in auto, muore un poliziotto: è il secondo caso nelle Marche nel giro di pochi giorni

FERMO - Tragedia stamattina sulla costa fermana dove ha perso la vita un agente di polizia che si è ucciso sparandosi con la pistola d'ordinanza. Il corpo senza vita è stato ritrovato nella sua auto, la vittima aveva 50 anni. A dare l’allarme alcuni residenti che avevano notato l'auto.

Sul posto gli operatori allertati dal 118 ma ormai per l'uomo non c'era più nulla da fare. In corso le indagini per cercare di risalire alle ragioni del terribile gesto. Il fatto a pochi giorni di distanza dal giovane agente dell'Ascolano suicida ad Ancona.

Ultimo aggiornamento: 12:58

