Blitz dei ladri in una casa, fuggono con i gioielli. I proprietari erano fuori a cena

OSTRA VETERE - Rubati i gioielli in un’abitazione in Contrada Burello ad Ostra Vetere. Alle 19.45 di venerdì sono stati i proprietari, rientrati a casa per cena, ad accorgersi che qualcuno si era introdotto in loro assenza. I ladri hanno forzato una finestra al piano terra e hanno messo tutto a soqquadro per cercare i gioielli in oro che poi hanno trovato. Probabilmente tenevano d’occhio la famiglia che si è assentata per meno di un’ora.



I vicini hanno notato un’auto bianca modello Suv, forse una Tiguan, aggirarsi in quella fascia oraria, ma non sapevano che era stato commesso un furto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, chiamati dalla famiglia derubata. I militari hanno effettuato un sopralluogo e raccolto la testimonianza di una signora che ha segnalato l’auto sospetta. I

l modus operandi ricorda i furti messi a segno a Senigallia nell’ultima settimana anche se non c’è certezza che possa trattarsi della stessa banda. Per entrare ad Ostra Vetere hanno forzato una finestra, cercavano soldi e gioielli.

Materiale elettronico non è stato toccato. Anche a Senigallia in diverse abitazioni hanno fatto incetta di oro. In una casa hanno preso anche la fede nuziale della proprietaria.



In città sembra abbiano smesso anche grazie ai controlli rafforzati. In via Trento ieri mattina presto sono state viste due persone sospette, che sembravano ubriache o si fingevano tali, ma non risultano furti andati a buon fine. I controlli sono aumentati e le forze dell’ordine confidano nella collaborazione dei cittadini nel segnalare persone o veicoli sospetti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA