FALCONARA - Colpo notturno di una banda di ladri commesso in un’azienda edile di Castelferretti. Rubata la cassaforte e bottino in via di quantificazione. All’interno c’erano soldi in contanti. Sul furto che si è consumato nella notte compresa tra giovedì e venerdì lungo via Marconi stanno indagando i carabinieri della locale Tenenza, guidati dal comandante Giuseppe Esposito.

Il blitz è stato scoperto nella mattinata di venerdì, quando l’azienda ha aperto i battenti. Impossibile non vedere i danni arrecati dalla banda di ladri. Stando a quanto finora emerso, infatti, per mettere le mani sulla cassaforte, i banditi avrebbero sfondato un muro della ditta, quello che consente l’accesso a uno degli uffici amministrativi. Il tesoro è stato asportato via a mano, considerando le dimensioni contenute della cassaforte.

Il modus operandi e l’individuazione di dove stava il bottino sta ad indicare l’azione di una gang di professionisti, sulle cui tracce si sono messi immediatamente i militari della locale Tenenza, che hanno preso la denuncia sporta dai titolari. Non è la prima volta che le aziende della zona subiscono le incursioni delle bande di malviventi. In questi giorni, però, sta mietendo furti a raffica anche un bandito solitario (tatuato) che agisce nella zona di Case Unrra.