FALCONARA Un, due, tre. Non pago delle scorribande e dei reati commessi negli ultimi tre mesi un 27enne marocchino, e residente a Falconara, per la terza volta ha violato il provvedimento di divieto di accesso alle aree urbane ed è stato denunciato dai carabinieri. Il giovane è stato sorpreso in spiaggia dai militari che stavano svolgendo un servizio di pattugliamento a piedi sul litorale ed è stato nuovamente denunciato. L’uomo per la terza volta, in appena tre mesi, ha trasgredito il divieto che gli era stato applicato dal questore.

Il precedente



I precedenti di cui si era reso protagonista il nordafricano riguardano fatti dell’estate scorsa. Nel giorno di Ferragosto era stato sorpreso dai carabinieri a spacciare una dose di cocaina sul litorale falconarese. I militari avevano visto il marocchino, già noto alle forze dell’ordine, confabulare con una coppia di giovani che stavano acquistando una dose di droga a poca distanza dalla spiaggia.

I carabinieri gli si erano avvicinati per fermarlo ma lui si era dato alla fuga per evitare il controllo, effettuando anche uno spettacolare slalom tra ombrelloni e lettini. A un certo punto, vedendo chiuse tutte le vie di fuga, il 27enne aveva deciso di tuffarsi in mare, vestito, probabilmente per gettare via altre dosi di stupefacenti. Il pusher però era stato fermato e denunciato dai militari. La scena si era svolta tra i tanti bagnanti, allibiti e frastornati, che a Ferragosto affollavano la spiaggia falconarese e che stavano attendendo lo spettacolo dei fuochi d’artificio a conclusione della Festa del Mare.



Il Daspo urbano nei confronti del marocchino era stato emesso dal questore Cesare Capocasa per motivi di sicurezza pubblica, vista la sua pericolosità sociale. Il giovane era già conosciuto per motivi riguardanti il possesso e lo spaccio di sostanze stupefacenti. I carabinieri di Falconara sono sempre impegnati nel controllo del litorale e anche del centro urbano per prevenire e reprimere le forme di illegalità ed anche i bivacchi e l’occupazione di aree che appartengono al demanio pubblico.