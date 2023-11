Tampona un'auto e con lo scooter ci finisce addosso: ragazza in ospedale

ANCONA - Stava procedendo con il suo scooter lungo via Grotte a Posatora e non si è accorta che l'auto che la precedeva ha frenato finendogli così addosso. E' caduta a terra una ragazza di 14 anni, immediato l'intervento della Croce Gialla che l'ha portata al pronto soccorso dell'ospedale di Torrette per tutti gli accertamenti del caso. Sul posto anche la polizia locale.