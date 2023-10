FABRIANO - Una donna che ha fatto della sua naturalezza il punto di forza. Gli abiti di Frida.Kiza sono stati presentati, nei giorni scorsi, alla Fashion Week di Milano. La stilista burundese Fabiola Manirakiza ha infatti portato in passerella la collezione Estate 2024 che è stata ideata e realizzata interamente nelle Marche. «Seta e cotone avvolgono il corpo in uno scambio tattile e sensoriale rendendo la donna semplice ed elegante. Stampe e ricami riprendono i classici della sartoria tradizionale italiana a conferma dell’attaccamento a un territorio ricco di storia e di manifattura» dice la stilista.

La kermesse



La Fashion Week è stato un successo. Con ben 176 appuntamenti. 62 sfilate fisiche, di cui 2 doppie sfilate, e 5 appuntamenti digitali concentrati nell’ultima giornata. E poi 72 presentazioni, 4 presentazioni su appuntamento e 33 eventi. Numeri che confermano quelli registrati nell’andamento dell’export moda e del turismo, presentati in conferenza stampa: un rassicurante +6,5% per il primo registrato nel primo semestre 2023 e record di visitatori a Milano nel 2023 (+25% rispetto al 2019 pre-pandemia). «Fabriano e le Marche sono rappresentate nel tempio della moda, la Fashion Week di Milano, grazie a Vogue Italia, invitata dalla direttrice Francesca Ragazzi, e Kiko Milano, e ogni volta le sfilate raccontano di una regione al plurale che non si arrende, che sa creare e che crede nel rispetto della natura e dell’ambiente» dice Frida.Kiza.



Il precedente



Nell’ultimo anno ha riscosso molto successo dopo la presentazione, ad AltaRoma, della sua collezione con bottoni in cuoio riciclato su cappotti e giacche e cartellini descrittivi dei materiali e del percorso produttivo in un involucro anch’esso riciclato dagli scarti di produzione dei capi stessi, contenenti diversi semi da piantare. Dopo la partecipazione a Convivio - la mostra mercato ideata da Gianni Versace nel 1992 per raccogliere fondi a favore della lotta all’Hiv e alle nuove emergenze infettivologiche - l’anno scorso a Milano, la stilista prosegue ora nel suo impegno di promuovere le Marche con eventi come quello estivo realizzato a Castelraimondo dedicato agli stilisti del futuro, senza dimenticare di abbinare il talento creativo della moda alla sensibilizzazione sui grandi temi come rispetto della natura e prevenzione dalle malattie. Già è tempo, a Fabriano, del prossimo passo. Dopo Estate 2024, infatti, si lavora speditamente per la stagione autunno/inverno con nuove tendenze.