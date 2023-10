Elisabetta Gregoraci a Verissimo, chi è la showgirl? Età, figlio, la seprazione con Flavio Briatore, il nuovo fidanzato, la dieta e l'allenamento

Elisabetta Gregoraci ospite, con il figlio Nathan Falco Briatore, a Verissimo. La showgirl calabrese torna nel salotto di Silvia Toffanin per raccontare la sua vita: dalla carriera alla nuova relazione con l’imprenditore Giulio Fratini e parlerà anche del suo rapporto con il figlio Nathan avuto da Flavio Briatore. Gli ospiti di oggi, 14 ottobre, su Canale 5 saranno oltre la conduttrice anche, Sophie Codegoni, Angelina Mango, Lorenzo Remotti, e i due protagonisti di Terra Amara: Selin Genç, l’attrice che interpreta Gulten e Aras Şenol, che presta il volto al personaggio di Cetin. Vediamo ora dunque chi è Elisabetta Gregoraci.



Elisabetta Gregoraci, chi è

Elisabetta Gregoraci è nata a Soverato (Catanzaro) l'8 febbraio 1980 (ha 43 anni). Ha una sorella, Marzia, ed è figlia di Melina e Mario. L’amata madre è morta nel 2011 dopo una malattia, lasciando un profondo segno nella vita delle due figlie. Elisabetta in diverse interviste ha parlato della sofferenza che le ha causato la perdita della persona più importante della sua vita: «Mia mamma era la mia migliore amica, la mia confidente», ha confessato nel 2021 in un’intervista a Verissimo. Si è diplomata in ragioneria e a Roma si è diplomata in Danza Moderna allo Ials Centro Danza Musica Teatro.

La carriera di Elisabetta Gregoraci

La showgirl, testimonial della Regione Calabria, ha cominciato la carriera artistica partecipando a Miss Italia al 1997 diventando poi modella anche per Dolce e Gabbana e Giorgio Armani.

Nel 2000 debutta in tv con Le ragazze di piazza di Spagna 3, poi torna su una grande rete televisiva con Veline su Canale 5, canale dove è rientrata quest'anno con il Grande Fratello Vip. Il suo ultimo film è del 2018 con la regia di Mimmo Colopresti che l'ha diretta in Aspromonte, la terra degli ultimi.

Il matrimonio con Flavio Briatore

Dal 2006 iniziano a circolare gossip riguardanti una possibile relazione tra Elisabetta e Flavio Briatore. A dispetto della differenza d’età evidente, dopo due anni di fidanzamento convolano a nozze, nel 2008. Il matrimonio di Elisabetta Gregoraci e Briatore si è celebrato il 14 giugno del 2008 nella chiesa di Santo Spirito in Sassia a Roma. Per l’occasione la showgirl ha indossato un abito di Cavalli (che, si dice, abbia richiesto ben 500 ore di lavoro). Molti ospiti di spicco hanno partecipato alla cerimonia (Silvio Berlusconi, Alessandro Benetton, Iva Zanicchi, Carmen Russo, Lele Mora, Pupo, Adriano Galliani, Paola Perego, i Duran Duran e non solo). I testimoni di lei sono stati la sorella, Emilio Fede e Lucio Presta.

La separazione

Nel dicembre 2017 Elisabetta e Flavio firmano la separazione consensuale, restando però in ottimi rapporti per il bene del loro bambino. Si è molto vociferato su un possibile ritorno di fiamma, che è però stato più volte smentito da entrambi.

Nathan Falco chi è

Nathan Falco Briatore è nato il 18 marzo del 2010 (quindi ha 13 anni). Ha una sorella di 19 anni di nome Leni, figlia nata dall’amore tra suo papà Flavio e la bellissima Heidi Klum. Attualmente frequenta l’International School of Monaco, uno degli istituti più prestigiosi e costosi d’Europa (la retta è tra i 10 e i 30mila euro l’anno); ha già creato una linea di moda e, dallo scorso anno è ufficialmente un imprenditore, dato che è CEO della Billionaire Bears, nft che si occupa di orsi 3D integrati nel Metaverso.

Il fidanzato: chi è Giulio Fratini

Dopo la fine della relazione con Flavio Briatore, Elisabetta Gregoraci è balzata agli onori delle cronache rosa a causa di diversi presunti fidanzati illustri. Tra questi Francesco Bettuzzi, fondatore di Pure Herbal, e il pilota monegasco Stefano Colletti. Nell’estate 2023 la showgirl è uscita allo scoperto ufficializzando il suo nuovo compagno, l’imprenditore Giulio Fratini. Giulio Fratini è nato a Firenze nel 1991. È figlio di Sandro Fratini, uno degli imprenditori più importanti d’Italia, noto per essere il proprietario del gruppo Ratti, specializzato nella produzione di tessuti di alta gamma.

Il fisico mozzafiato: dieta e allenamento

A 43 anni ha un fisico da urlo. Ma quale dieta segue Elisabetta Gregoraci e come si tiene in forma? Per lei l’esercizio fisico, rappresenta la base per mantenersi in forma. In particolare pratica atletica, karate ( di cui è cintura nera), salto in lungo. Quando non ha la possibilità di andare in palestra, si allena in casa, sfruttando le sue doti atletiche e praticando sempre squat. Si, ma cosa mangia Elisabetta Gregoraci? A dispetto di quanto possano pensare in molti, lei si definisce una mangiona. Segue la dieta mediterranea e non rinuncia a dolci e carboidrati. Durante l’estate, infatti, l’abbiamo vista pubblicare molte foto di gelati ed è sicuramente un alimento a cui non riesce a dire di no. Pesce, insaccati, verdure e pizza. Non tralascia pasta e condimenti con sugo elaborato. E’ anche brava a preparare il tiramisù. Nonostante tutto, cerca il più possibile di mangiare in modo equilibrato e bere moltissima acqua: considerato da lei vero e proprio segreto di bellezza.