Joker, stasera in tv il film campione di incassi: trama e cast

Era il 2019 quando nelle sale cinematografiche uscì Joker, il film capione di incassi di Tood Phillips con la magistrale interpretazione di Joaquin Phoenix e stasera in tv, su Italia 1 alle 21.30 la pellicola torna in prima serata. Il film epocale anche solo per potenza iconografica, capacità di stupire e reinventare in maniera estremamente originale un cattivo “noto” (l'antagonista di Batman) di cui nel film si racconta, re-immagina, si mette a fuoco la genesi è da non perdere.

Joker, la trama

Ambientato negli anni Ottanta, “Joker” racconta la storia di Arthur Fleck, che abita con l’anziana mamma in un fatiscente palazzo. Per portare a casa qualche soldo, fa pubblicità per strada travestito da clown con - nel cuore - il sogno di diventare un comico. È una vera tragedia, però, la sua vita: viene deriso, bullizzato, ridicolizzato. Una situazione di grandissimo stress, che gli causa un tic che lo fa ridere di continuo. Emarginato ancor di più, un giorno decide di reagire: lo fa con una pistola alla mano, trasformandosi in un pagliaccio assassino. La polizia di Gotham City gli dà la caccia, ma i cittadini iniziano ad amarlo: è un oppresso che si ribella ai ricchi, una sorta di eroe. Sebbene, nella realtà dei fatti, sia un killer psicotico destinato a diventare uno dei più crudeli criminali della storia.

Il cast

Joaquin Phoenix è il protagonista assoluto di Joker

Robert De Niro interpreta Murray Franklin, presentatore di un talk show televisivo che contribuirà al crollo psicologico di Arthur;

Zazie Beetz interpreta Sophie Dumond, una ragazza madre di cui Arthur è invaghito;

Frances Conroy interpreta Penny Fleck, l'anziana madre di Arthur;

Brett Cullen interpreta Thomas Wayne, un miliardario che vuole diventare il sindaco di Gotham City;

Glenn Fleshler interpreta Randall, un pagliaccio collega di Arthur;

Bill Camp interpreta l'ispettore Garrity, un detective del Dipartimento di polizia di Gotham City che investiga su Arthur;

Shea Whigham interpreta l'ispettore Burke, un detective del Dipartimento di polizia di Gotham City che investiga su Arthur;

Marc Maron interpreta Gene Ufland, il produttore dello show di Murray Franklin;

Douglas Hodge interpreta Alfred Pennyworth, il maggiordomo dei Wayne;

Leigh Gill interpreta Gary, un collega di Arthur affetto da nanismo;

Josh Pais interpreta Hoyt Vaughn, il capo di Arthur;

Brian Tyree Henry interpreta Carl, un addetto agli archivi dell'Arkham Asylum;

Dante Pereira-Olson interpreta Bruce Wayne, il figlio di Thomas che diventerà Batman.

La dieta drastica di Joaquin Phoenix

Joaquin Phoenix ha perso quasi 25 chili in 3 mesi per trasformarsi in Joker, il film per cui ha vinto l'Oscar. In occasione del primo film realizzato nel 2019, Phoenix per interpretare il clown dal viso dipinto ha dovuto perdere moltissimi chili.

«Inizi davvero a impazzire quando perdi quella quantità di peso in così poco tempo. Ho avuto ripercussioni importanti sulla mia psiche, molto utili per la mia interpretazione», ha affermato l’attore che, nell’impresa è il caso di dire, è stato aiutato da un nutrizionista, lo stesso che gli ha fatto perdere peso in occasione del film «The Master» (2012). L'esperto gli ha permesso di mangiare solamente mele, lattuga, asparagi e fagiolini al vapore. Un regime alimentare sbilanciatissimo — per questo motivo da non imitare — seguito per un periodo di tempo limitato e sempre sotto controllo medico. Niente tv Vegano e attivista per i diritti degli animali e l'ambiente, per quel periodo Phoenix decise di non guardare la televisione. Il motivo? Non voleva essere disturbato o tentato dalla pubblicità dedicata al cibo: gli avrebbe provocato lo stimolo della fame. Inoltre, la star ha preferito non incontrare altre persone per non cadere in tentazione.

I premi

Joker ha vinto due Golden Globe e il Leone d’Oro al Festival di Venezia 2019. oltre ai 2 Oscar. È il film vietato che ha incassato di più nella storia (oltre il miliardo di dollari). Il suo protagonista Joaquin Phoenix ha vinto tutto il vincibile. Compreso il Bafta di Londra.

Tutti i protagonisti di Joker

Joaquin Phoenix (48 anni): Joker in Joker (2019) e Joker: Folie à Deux (uscirà il 4 ottobre 2024)

Jared Leto è stato Joker in Suicide Squad (2016) e Zack Snyder's Justice League (2021)

Leggendario. Iconico. Indimenticabile. Heath Ledger è stato Joker in Il cavaliere oscuro di Christopher Nolan (2008). L'australiano Heath Ledger è morto a 28 anni, il 22 gennaio 2008. Causa della morte: overdose di farmaci oppiacei, antistaminici, sonniferi, ansiolitici e analgesici prescritti dal suo medico.

Quando Tim Burton, negli Anni 80, firma i primi film della saga di Batman (Michael Keaton), non si dà alternative: il suo Joker non può che essere il grandissimo Jack Nicholson, vincitore di 3 Premi Oscar.

Quando ancora si chiamavano telefilm, Cesar Romero interpretò Joker nel coloratissimo Batman (1966-1968) con Adam West nella calzamaglia del supereroe. Nel 1966 uscì anche il film.