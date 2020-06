Ultimo aggiornamento: 20:47

È morto Joel Schumacher, il regista dei film di Batman come "Batman Forever" e "Batman e Robin". Schumacher aveva 80 anni e da tempo lottava contro il cancro.Schumacher è nato a New York il 29 agosto 1939 e ha studiato alla Parsons School of Design per diventare designer d'abbigliamento e costumista, tra l'altro, anche nei film di Woody Allen.