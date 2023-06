Il "Batman" di Burton con Keaton, Nicholson e le musiche di Prince. Film da Oscar che impreziosiscono la tv

Due film da Oscar stasera (posso dire? Entrambi sopravvalutati). Alle 21 su Iris, "Il discorso del Re" di Tom Hooper. Giorgio VI d'Inghilterra (Colin Firth), grazie all'aiuto del logopedista Geoffrey Rush, vince la balbuzie e si rivolge al popolo nel giorno della dichiarazione di guerra alla Germania nazista.

La transessuale

Alle 21,15 invece Cielo trasmette "Una donna fantastica" del cileno Sebastiàn Lelio. La transessuale Marina (l'ottima Daniela Vega) non può partecipare ai funerali del suo compagno. Domani alle 21,10 Twenty Seven ripropone il primo "Batman" di Tim Burton, con Michael Keaton Uomo Pipistrello e Jack Nicholson Joker supergigione e Kim Basinger sexy Vicki Vale. E le musiche di Prince. Bello anche "Super 8", storia di ragazzini e di alieni, omaggio di J.J. Abrams al suo idolo Steven Spielberg, Cielo 21,15.

Il western

C'è inoltre un classico western, "Gli uomini della terra selvaggia" di Delmer Daves, lo fa Iris alle 21. Gli ex detenuti Alan Ladd e Ernest Borgnine sanno dove si trova un filone aurifero. Il tizio che s'è impegnato a comprare l'oro tenta di fregarli. Mercoledì RaiMovie trasmette la commedia drammatica "Jojo Rabbit" (inizia alle 21,10), dirige quel casinista mai a corto di idee che è Taika Waititi.

L'alternativa

Germania, ultimi mesi della Seconda guerra mondiale. Il piccolo Jojo è cresciuto nel culto del Führer, ne ha fatto il suo amico immaginario. Però mamma Scarlett Johansson in soffitta nasconde una ragazza ebrea. Magnifico il balletto finale, liberatorio. Giovedì, un gran film di genere (Stupro & Vendetta). "Revenge", per l'appunto, di Coralie Fergiat, Cielo 21,15. La bella Matilda Lutz viene violentata da un amico del fidanzato, quindi buttata nel burrone. Non muore, riemerge che è una macchina da guerra.

Qualcosa di completamente diverso? Se siete molto sentimentali può fare al caso vostro "One Day" di Lone Scherfig, La7D 21,30. Non lo reggo ma riconosco che non è fatto male. Il 15 luglio 1988 Anne Hathaway e Jim Sturgess passano la notte insieme (senza che accada nulla, eh). Si rivedranno per molti anni sempre e solo il 15 luglio. Venerdì horror: "The Conjuring 2" di James Wan, Mediaset Italia 2 alle 21.15. Una casa infestata, una ragazzina posseduta, niente di nuovo ma è la regia virtuosistica a far la differenza. Il meglio del meglio della settimana è riservato ai nottambuli: "Otello o la deficienza della donna", Carmelo Bene ricompone la tragedia di Shakespeare. È il film per la televisione tratto dallo spettacolo teatrale del 1979. Il montaggio fu eseguito venti anni dopo da Marilena Fogliatti sotto la supervisione di Bene. Rai3 1,30.